Jueves, 19 de Marzo 2026
Desocupación en La Rioja se eleva al 7,5% y preocupa a los trabajadores locales
Economía

Desocupación en La Rioja se eleva al 7,5% y preocupa a los trabajadores locales

la reciente publicación del INDEC, la tasa de desocupación en Argentina alcanza el 7,5%, evidenciando un mercado laboral en recuperación pero con desafíos significativos. La necesidad de políticas efectivas para fomentar el empleo y reducir la informalidad se vuelve urgente.

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La tasa de desocupación en Argentina se situó en 7,5% durante el cuarto trimestre de 2025, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este dato, que refleja la situación laboral del país, indica que persisten desafíos económicos que afectan el mercado de trabajo.

El INDEC también reportó que la tasa de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos fue de 48,6% y 45%, respectivamente. Aunque estos indicadores sugieren algunos signos de crecimiento en ciertos sectores, la recuperación del empleo sigue siendo un proceso en desarrollo.

El informe destaca la importancia de implementar políticas efectivas que fomenten el empleo y reduzcan la informalidad, un problema persistente en el ámbito laboral argentino. Expertos enfatizan que la situación laboral es más crítica en regiones con menos oportunidades, donde la falta de empleo formal puede intensificar la pobreza y la exclusión social.

Ante este panorama, se requiere un enfoque integral que no solo se centre en la creación de trabajo, sino también en la calidad de los mismos y la inclusión de sectores vulnerables. Este desafío debe ser una prioridad para los gobiernos provinciales y locales, que necesitan colaborar con diversas áreas de la sociedad para lograr un impacto positivo en el empleo.

Etiquetas: argentina empleo desocupación economía indec políticas laborales
TL;DR

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