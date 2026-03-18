Miércoles, 18 de Marzo 2026
El 90% del presupuesto provincial se destina a salarios, advierte el ministro Blanco
Economía

El 90% del presupuesto provincial se destina a salarios, advierte el ministro Blanco

La situación financiera de La Rioja es crítica, con el 90% de los recursos destinados a salarios. La falta de coparticipación desde octubre agrava el panorama. El ministro Blanco asegura que se priorizará el pago de sueldos y servicios esenciales.

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La situación financiera de La Rioja es crítica, según el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Blanco. En declaraciones a Radio La Red, destacó que casi la totalidad de los recursos disponibles se destina al pago de salarios, lo que limita severamente la capacidad de gestión de la administración provincial. Desde octubre de 2023, no se han recibido fondos de coparticipación, lo que ha complicado aún más el panorama.

Blanco mencionó que el 90% de los recursos coparticipables se utiliza para sueldos, dejando solo un 10% para el funcionamiento del gobierno. A pesar de estos desafíos, aseguró que se garantizarán los pagos salariales, aunque la falta de recursos está condicionando la situación financiera de la provincia. "Si tuviéramos esos fondos, podríamos mejorar significativamente", expresó el ministro.

En cuanto a la estrategia económica, se contempla la posible venta de activos estatales, excluyendo el Banco Rioja. Se está evaluando la venta de una unidad del Parque Eólico Arauco como una opción para generar ingresos inmediatos. Además, continúan las conversaciones sobre la reestructuración de la deuda vinculada al bono verde, buscando un acuerdo que sea sostenible.

Etiquetas: la rioja fabián blanco deuda provincial economía gobierno provincial coparticipación
TL;DR

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