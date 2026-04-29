Miércoles, 29 de Abril 2026
EUCOP asegura que las boletas de servicios públicos seguirán sin nuevos cargos ni impuestos
Economía

EUCOP asegura que las boletas de servicios públicos seguirán sin nuevos cargos ni impuestos

El decreto 1037/2025 permitirá a los usuarios regularizar el pago de servicios públicos en ocho cuotas, evitando un impacto económico significativo tras el corrimiento de vencimientos durante la pandemia.

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El EUCOP, liderado por Remo Bolognesi, ha anunciado la implementación del decreto 1037/2025, que busca restablecer los vencimientos de las facturas de servicios públicos a su esquema regular tras un corrimiento de 30 días establecido durante la pandemia. Esta medida se introdujo originalmente mediante el decreto 892/2020, que permitió a los usuarios pagar sus servicios a los 60 días en lugar de 30.

La regularización se llevará a cabo en ocho cuotas, lo que permitirá a los usuarios abonar una octava parte del monto correspondiente al período a corregir junto con sus próximas facturas, minimizando así el impacto económico. Bolognesi enfatizó que no se trata de un nuevo impuesto ni de un cargo adicional, sino de una adecuación necesaria para volver a la normalidad en el pago de servicios.

El funcionario también mencionó que, inicialmente, se había propuesto que el abono se realizara en tres cuotas, pero tras negociaciones con la empresa distribuidora, se decidió ampliar el plazo a ocho. Esta decisión tiene lugar en un contexto económico desafiante, donde el gobierno provincial busca aliviar la carga sobre los ciudadanos y asegurar un acceso más justo a los servicios esenciales.

Etiquetas: argentina gobierno provincial servicios públicos decreto 1037/2025 economía regularización de pagos
TL;DR

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