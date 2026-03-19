La Rioja enfrenta una preocupante caída del 7% en el cierre de empresas en 2025

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La Rioja se ha convertido en la provincia más perjudicada por el cierre de empresas desde el inicio de la presidencia de Javier Milei. Un informe revela que el sector productivo en esta región ha sufrido la mayor contracción del país, lo que ha llevado a un significativo retroceso en su actividad económica.

A nivel nacional, se han cerrado cerca de 22.608 empresas, lo que equivale a una disminución del 4,4% en el total. Esta situación refleja una tendencia negativa que se asemeja a la crisis vivida durante la pandemia, marcando la peor contracción en los primeros 25 meses de gobierno desde 2003. En diciembre de 2025, se registraron 670 cierres, lo que representa la décimo quinta caída mensual consecutiva.

Otras provincias como Catamarca y Chaco también han enfrentado dificultades, con una reducción en sus sectores productivos del 11,8% y 10,6% respectivamente. Sin embargo, el impacto en La Rioja ha sido el más severo, consolidándose como el distrito más afectado en el contexto económico actual. El estudio, realizado por Fundar, abarca tanto empresas públicas como privadas con al menos un empleado registrado.