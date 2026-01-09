Sábado, 10 de Enero 2026
Acciones conjuntas ante el alerta climática: se intensifican los operativos de prevención en La Rioja
Acciones conjuntas ante el alerta climática: se intensifican los operativos de prevención en La Rioja

Se estableció el Comité Operativo de Emergencia Climática en la Capital, con un plan para mitigar el impacto de las lluvias y asegurar la seguridad de los vecinos.

Se ha establecido el Comité Operativo de Emergencia Climática por disposición del gobernador Ricardo Quintela. Este comité, que incluye al Ministerio de Desarrollo Social y a la Intendencia de la Capital, dirigida por Armando Molina, se centra en crear un plan de trabajo conjunto para mitigar los efectos de las inclemencias climáticas, especialmente durante la temporada de lluvias.

En la reunión participaron entidades como la Policía de la Provincia, Vialidad Provincial, Rioja Vial, Defensa Civil y el Ministerio de Salud. Se definieron estrategias para una respuesta rápida ante emergencias y se establecieron líneas de acción para la prevención y recuperación de la infraestructura urbana. El intendente Molina subrayó que la principal prioridad es asegurar la seguridad de los vecinos y garantizar la circulación vehicular en la ciudad.

El objetivo de estas acciones es anticiparse a eventos climáticos adversos, optimizando recursos para proteger a la comunidad y asegurar la operatividad de servicios esenciales.

