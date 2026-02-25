Viernes, 27 de Febrero 2026
Documental sobre el Festival del Pueblo resalta tradiciones en La Rioja
La Rioja

Documental sobre el Festival del Pueblo resalta tradiciones en La Rioja

Este jueves a las 20.00 se estrena “Chaya, el Festival del Pueblo” en Cinemacenter. La entrada es gratuita y el documental destaca la importancia cultural del festival, que atrae a más de 30.000 personas cada noche. Con testimonios de artistas como Abel Pintos y talentos locales, promete revelar el trabajo detrás de esta emblemática celebración.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 2 min de lectura
Este jueves a las 20.00, se presentará en Cinemacenter el documental “Chaya, el Festival del Pueblo”, que explora las experiencias de la edición 2025 del festival. La entrada será libre y gratuita, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de esta producción que resalta la relevancia cultural y turística del evento.

El documental, producido por el Centro de Producción Audiovisual de la Dirección de Cine del Ministerio de Turismo y Culturas, ofrece un vistazo al detrás de escena del festival, con testimonios de artistas, trabajadores y el público. La Chaya atrae cada noche a más de 30.000 espectadores, consolidándose como una de las celebraciones más importantes del Noroeste argentino.

Hebe Estrabou, directora del documental, compartió sus expectativas sobre el estreno, destacando el arduo trabajo detrás de la producción que tomó más de un año. En el filme participan músicos reconocidos como Abel Pintos y La Sole, así como talentos locales. Además, se muestra el esfuerzo necesario para organizar el festival, transformando el autódromo en un espacio adecuado para recibir a la gran cantidad de público.

Cinemacenter también anunció que se mantendrán los mismos títulos en su cartelera y se ofrece una promoción del 2x1 en entradas hasta las 19.00, facilitando la asistencia al estreno del documental.

Etiquetas: la rioja chaya documental cultura turismo cine
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1949 articles →

