El legado del último arriero de Umango: una vida entre montañas y tradiciones

Una conmovedora historia de vida ha captado la atención de muchos internautas en Facebook, destacando las experiencias de Juan Arancibia, un hombre originario de las Sierras de Umango en La Rioja. Desde joven, aprendió el oficio de arriero, acompañando a su padre y a su hermano Segundo en viajes al pueblo, donde intercambiaban productos como sal y carne por hortalizas y uvas.

Juan, que ha vivido en la montaña por muchos años, se ha dedicado a la cría de ganado en una humilde pirca, enfrentando las adversidades del clima y la soledad. A pesar de las dificultades, su carácter sociable lo llevó a disfrutar de momentos en el pueblo, participando en partidos de fútbol y compartiendo risas con amigos.

Hoy, radicado en Jagüé, su legado y la memoria de su hermano se mantienen vivos, recordando la cultura y el esfuerzo de quienes habitaron la precordillera riojana. La historia de Juan Arancibia es un homenaje a aquellos hombres que, desde el silencio y el trabajo diario, construyeron su hogar y su comunidad.