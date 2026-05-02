Sábado, 2 de Mayo 2026
Estudiantes de Chamical recibirán apoyo económico por ser abanderados escolares
La Rioja

Estudiantes de Chamical recibirán apoyo económico por ser abanderados escolares

La municipalidad de Chamical lanzará un incentivo para abanderados de Institutos de Formación Docente, buscando reconocer el mérito académico. Se prevé que el plan se amplíe a escoltas.

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La municipalidad de Chamical ha lanzado un nuevo incentivo para reconocer a los abanderados de los Institutos de Formación Docente Continua, buscando estimular el compromiso académico y educativo de los estudiantes. Este programa se enfoca en aquellos alumnos que destacan por sus calificaciones, tanto en la portación de la Bandera Argentina como en la Bandera de La Rioja.

El concejal Javier Flores explicó que, en la primera fase, el plan se limitará a estos institutos, aunque se prevé su posible ampliación para incluir a los escoltas. La iniciativa también considera la viabilidad económica del proyecto, adaptando los montos a los estándares de becas y pasantías vigentes, para evitar crear expectativas infundadas hasta que el presupuesto esté confirmado.

Un objetivo clave es que esta normativa se convierta en una política de Estado local y no en una medida transitoria. El bloque legislativo planea dialogar con el Ejecutivo municipal para asegurar los fondos necesarios, con la esperanza de que el incentivo pueda extenderse a estudiantes de escuelas secundarias en el futuro. Se anticipa que el tratamiento en comisiones avance rápidamente, permitiendo que los nuevos abanderados que se designen la próxima semana puedan acceder a este beneficio de inmediato, estableciendo un precedente en el apoyo al mérito estudiantil.

Etiquetas: chamical incentivo educativo abanderados educación política local la rioja
TL;DR

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