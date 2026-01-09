La Rioja adhiere al decreto que permite a beneficiarios de planes sociales trabajar en la cosecha

La Provincia adherirá a la prórroga del decreto nacional 514/2021, que permite la compatibilidad entre planes sociales y

La Provincia adherirá a la prórroga del decreto nacional 514/2021, que permite la compatibilidad entre planes sociales y empleo registrado en el sector rural. La medida busca fortalecer el trabajo formal sin que los beneficiarios pierdan sus ingresos sociales.

El Gobierno de La Rioja confirmó que adherirá a la prórroga del decreto nacional 514/2021, una normativa clave que garantiza la compatibilidad entre los planes sociales y el acceso al empleo registrado en el ámbito rural. La medida apunta a promover la formalización laboral y acompañar las necesidades productivas del sector, especialmente en períodos de alta demanda de mano de obra.

El anuncio fue adelantado el pasado 1 de noviembre por la secretaria de Trabajo de la Provincia, Myriam Espinosa, junto al presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), José Voytenco, y el delegado provincial del organismo, Emilio Roqué. El decreto permite que los beneficiarios de programas sociales puedan incorporarse a empleos formales sin perder el beneficio, fomentando así el trabajo registrado.

Durante el encuentro realizado en la ciudad de Buenos Aires, Voytenco destacó la importancia de que más provincias adhieran a esta política. “Esta decisión que está tomando el gobierno de La Rioja es trascendental para que los trabajadores beneficiarios de programas sociales puedan acceder a empleos registrados en el sector rural sin perder el beneficio”, sostuvo.

Por su parte, Espinosa remarcó la relevancia de la medida en el contexto productivo actual. “Hablamos sobre la realidad del empleo rural y consideramos fundamental que el gobierno adhiera a la prórroga del decreto 514. Esto cobra mayor importancia en épocas donde se requiere mayor mano de obra temporaria para la cosecha”, afirmó.

En tanto, el delegado de RENATRE en La Rioja, Emilio Roqué, señaló que también se abordaron cuestiones vinculadas a la próxima cosecha 2023/2024 y las inquietudes planteadas por los empleadores del sector rural.

Con el compromiso del gobernador Ricardo Quintela, la Provincia busca garantizar que los trabajadores rurales puedan mantener sus beneficios sociales y, al mismo tiempo, acceder a empleos registrados, fortaleciendo la inclusión laboral y mejorando las oportunidades en el ámbito productivo.