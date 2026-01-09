Sábado, 10 de Enero 2026
La Rioja

La Rioja fue nominada a los premios Winexplorers por el desarrollo de la Ruta del Vino del Valle de Famatina

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 3 min de lectura
La Rioja fue nominada a los premios Winexplorers por el desarrollo de la Ruta del Vino del Valle de Famatina, un reconocimiento al trabajo sostenido de la provincia en el fortalecimiento del enoturismo, la valorización del patrimonio vitivinícola y la articulación público-privada para consolidar nuevos destinos turísticos productivos.

La provincia de La Rioja fue nominada a los premios Winexplorers, uno de los reconocimientos más destacados del vino argentino, por el desarrollo de la Ruta del Vino en el Valle de Famatina. La gala de premiación se realizará el próximo 29 de abril en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la segunda edición de este importante evento nacional.

La nominación reconoce “el trabajo sostenido de la provincia en el desarrollo del enoturismo, la puesta en valor de su patrimonio vitivinícola y cultural, y su contribución a la diversidad y riqueza del mapa del vino argentino”. En ese sentido, se destaca al Valle de Famatina como “una expresión identitaria de La Rioja y un destino de creciente relevancia a nivel nacional”.

  • Visibilizar el trabajo de las bodegas

Al respecto, el ministro de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez, señaló que “este es uno de los premios más importantes de la vitivinicultura argentina. Fuimos nominados por la Ruta del Vino que lanzamos el año pasado y, a partir del trabajo que venimos realizando, seguramente seguiremos creciendo en nuevas nominaciones”.

Asimismo, adelantó que este proceso se fortalecerá con nuevas propuestas, como la presentación de los vinos de altura, que se sumarán este año a la estrategia de promoción del sector.

Pérez remarcó además que la nominación permite visibilizar el trabajo de las bodegas del Valle de Famatina, entre ellas Chañarmuyo, Catena Zapata, La Puerta y La Riojana, así como el esfuerzo conjunto de los actores que integran la cadena del enoturismo.

En ese marco, destacó que “este reconocimiento pone en valor el trabajo que viene desarrollando el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Producción y Ambiente, y la tarea de los distintos operadores de enoturismo en toda la provincia”.

Cabe señalar que los premios Winexplorers celebran la excelencia, la innovación y el liderazgo en el mundo del vino argentino, la gastronomía y el enoturismo, consolidándose como una referencia nacional para el sector.

