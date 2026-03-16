Accidente en Ruta Nacional 141 deja a un riojano con heridas graves en Marayes

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Un trágico accidente en la Ruta Nacional 141, en Marayes, departamento Caucete, dejó un saldo fatal con un hombre de 68 años fallecido y varios heridos. El choque frontal involucró a dos camionetas y causó daños irreparables en ambos vehículos, lo que ha generado gran preocupación en la comunidad que utiliza frecuentemente esta vía para sus actividades diarias.

Las autoridades informaron que la víctima mortal fue identificada como Mario Carrizo, mientras que Leo Sebastián, de 42 años y conductor de una Volkswagen Amarok, fue trasladado de urgencia con heridas graves. Una mujer de 71 años, Mall Genera, que viajaba como acompañante en la otra camioneta, también recibió atención médica en el lugar. El equipo de emergencias, bajo la dirección del doctor Andrés Alaro, constató el fallecimiento de Carrizo y asistió rápidamente a los heridos.

La investigación sobre las circunstancias del accidente está en curso, y se esperan pericias accidentológicas que puedan esclarecer lo sucedido. Las autoridades han hecho un llamado a extremar las precauciones al conducir en esta ruta, que es vital para la conexión entre La Rioja y San Juan, pero que presenta riesgos significativos para los conductores.

La tragedia ha llevado a un análisis de las condiciones de seguridad vial y la necesidad de implementar medidas preventivas para evitar futuros incidentes que amenacen la vida de las personas que transitan por estas arterias principales.