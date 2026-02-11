Miércoles, 11 de Febrero 2026
Crisis en Rosario: 20 policías apartados tras intensas protestas y descontento interno
Crisis en Rosario: 20 policías apartados tras intensas protestas y descontento interno

El conflicto en Rosario ha llevado a la disponibilidad de al menos 20 efectivos policiales tras protestas que afectaron la seguridad pública. Se exige mejoras salariales y condiciones laborales.

El conflicto policial en Rosario ha generado un ambiente de tensión en la ciudad, con movilizaciones que han llevado a la **provincia de Santa Fe** a tomar medidas severas. Al menos **20 efectivos** de la fuerza han sido puestos a disponibilidad tras protestas que afectaron el patrullaje preventivo, lo que resultó en la inmovilización de unas veinte unidades policiales.

El ministro de Justicia y Seguridad, **Pablo Cococcioni**, confirmó que se detectaron "hechos de abandono del servicio" durante las manifestaciones, las cuales se concentraron frente a la **Jefatura de Rosario** y la **Casa de Gobierno**. Las protestas, que involucraron a policías, agentes penitenciarios y familiares, exigen mejoras salariales, cambios en las políticas de traslados y mejor equipamiento.

Cococcioni enfatizó que el Ejecutivo no permitirá acciones que comprometan la seguridad pública y que algunas de las protestas están relacionadas con grupos desplazados por corrupción. A pesar de las sanciones, el ministro reconoció las dificultades laborales que enfrentan los efectivos, afirmando que comparten sus reclamos.

