Crisis en Rosario: 20 policías apartados tras intensas protestas y descontento interno

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El conflicto policial en Rosario ha generado un ambiente de tensión en la ciudad, con movilizaciones que han llevado a la **provincia de Santa Fe** a tomar medidas severas. Al menos **20 efectivos** de la fuerza han sido puestos a disponibilidad tras protestas que afectaron el patrullaje preventivo, lo que resultó en la inmovilización de unas veinte unidades policiales.

El ministro de Justicia y Seguridad, **Pablo Cococcioni**, confirmó que se detectaron "hechos de abandono del servicio" durante las manifestaciones, las cuales se concentraron frente a la **Jefatura de Rosario** y la **Casa de Gobierno**. Las protestas, que involucraron a policías, agentes penitenciarios y familiares, exigen mejoras salariales, cambios en las políticas de traslados y mejor equipamiento.

Cococcioni enfatizó que el Ejecutivo no permitirá acciones que comprometan la seguridad pública y que algunas de las protestas están relacionadas con grupos desplazados por corrupción. A pesar de las sanciones, el ministro reconoció las dificultades laborales que enfrentan los efectivos, afirmando que comparten sus reclamos.