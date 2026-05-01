Detenido en Rosario un hombre acusado de robar 3 millones en una catedral de Santa Fe

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Un hombre de 42 años, identificado como Germán Carlos, fue detenido tras robar tres millones de pesos en la catedral de Venado Tuerto. El delincuente, originario de La Rioja, fue atrapado en el casino City Center de Rosario, donde intentaba gastar el dinero robado.

El robo ocurrió cuando Carlos ingresó a la catedral por una entrada sin medidas de seguridad en la calle 25 de Mayo. Tras el hurto, se dirigió a una remisería y tomó un auto hacia Rosario, a más de 150 kilómetros de su lugar de origen. El hecho fue denunciado por las autoridades de la iglesia, lo que llevó a un operativo policial rápido que incluyó a la comisaría 2ª y a la Policía de Investigaciones.

Las cámaras de seguridad jugaron un papel crucial en la identificación y seguimiento del sospechoso. Gracias a la labor de las fiscales Luciana Del Grecco y Mayra Vuletic, se logró intervenir las cámaras del casino, lo que facilitó la localización de Carlos. Al intentar contactar nuevamente al chofer que lo había llevado, fue detenido y trasladado de regreso a Venado Tuerto, donde enfrentará una audiencia imputativa en los próximos días.