Excarcelación en La Rioja genera preocupación entre víctimas y sus familias

Después de la excarcelación de un hombre imputado por violación de domicilio y otros delitos, se han implementado medidas de protección para las víctimas asociadas al caso Aguilar. La fiscal provincial, Nadia Shargrodsky, informó sobre la situación tras la decisión de la jueza Flamini, quien acató una resolución de la Cámara que revocó la negativa inicial de excarcelación solicitada por los defensores del acusado.

La Cámara fundamentó su decisión en que se trata de un delito excarcelable y en la ausencia de peligro procesal. A pesar de la liberación, la fiscalía continúa la investigación, analizando el material probatorio recabado, que incluye una gran cantidad de dispositivos secuestrados. Shargrodsky destacó que las pericias técnicas han proseguido incluso durante la feria judicial.

Además, las víctimas recibirán apoyo psicológico oficial para enfrentar las repercusiones de estos hechos. La fiscal no descartó que el avance en el análisis de las pruebas pueda llevar a nuevas imputaciones, sugiriendo que podría haber más personas involucradas en el caso. Este asunto subraya la necesidad de garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas en procesos judiciales complejos.