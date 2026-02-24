Martes, 24 de Febrero 2026
Luis Lobos denuncia agresiones policiales y anuncia medidas legales en La Rioja
Policiales

Luis Lobos denuncia agresiones policiales y anuncia medidas legales en La Rioja

Un reportero gráfico fue agredido por la policía en La Rioja mientras documentaba un procedimiento. Luis Lobos denuncia violencia desmedida y acciones legales en camino.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un episodio de **violencia institucional** se produjo en **La Rioja**, donde el reportero gráfico **Luis Lobos** denunció haber sido agredido por policías mientras documentaba un procedimiento. Lobos observó a varios efectivos arrastrando a una persona y decidió filmar, momento en el cual los policías intentaron impedir su labor, llegando a tirarlo al suelo y quitarle el celular.

La situación escaló cuando el hijo de Lobos también fue agredido. El periodista expresó su preocupación por el ataque a su hijo, quien recibió un golpe en el pecho. A pesar de intentar explicar su rol como periodista, la violencia de los policías continuó, lo que Lobos calificó de **desmedido** y **humillante**.

Aunque su estado de salud es **estable**, Lobos reportó haber sufrido un golpe en los riñones, lo que lo llevó a buscar atención médica. El comisario **Montivero** de la Comisaría Tercera se comunicó con él para disculparse por el accionar de sus subalternos.

Lobos está decidido a buscar justicia y anunció que a las 10:30 realizará una **conferencia de prensa** para detallar las acciones legales que tomará con el apoyo del **Sindicato de Comunicadores**. "No permitiré que esto quede impune", afirmó el reportero.

Etiquetas: la rioja violencia institucional agresión policial derechos humanos sindicato de comunicadores justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1841 articles →

Artículos relacionados

Adolescente borracho provoca accidente en avenida Facundo Quiroga y causa daños materiales

Conductor arrestado tras intensa persecución y alcoholemia positiva en La Rioja

Ruta 40 vuelve a ser noticia: vuelco de familia sin heridos graves en Chilecito
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar