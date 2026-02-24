Luis Lobos denuncia agresiones policiales y anuncia medidas legales en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un episodio de **violencia institucional** se produjo en **La Rioja**, donde el reportero gráfico **Luis Lobos** denunció haber sido agredido por policías mientras documentaba un procedimiento. Lobos observó a varios efectivos arrastrando a una persona y decidió filmar, momento en el cual los policías intentaron impedir su labor, llegando a tirarlo al suelo y quitarle el celular.

La situación escaló cuando el hijo de Lobos también fue agredido. El periodista expresó su preocupación por el ataque a su hijo, quien recibió un golpe en el pecho. A pesar de intentar explicar su rol como periodista, la violencia de los policías continuó, lo que Lobos calificó de **desmedido** y **humillante**.

Aunque su estado de salud es **estable**, Lobos reportó haber sufrido un golpe en los riñones, lo que lo llevó a buscar atención médica. El comisario **Montivero** de la Comisaría Tercera se comunicó con él para disculparse por el accionar de sus subalternos.

Lobos está decidido a buscar justicia y anunció que a las 10:30 realizará una **conferencia de prensa** para detallar las acciones legales que tomará con el apoyo del **Sindicato de Comunicadores**. "No permitiré que esto quede impune", afirmó el reportero.