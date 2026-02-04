Jueves, 5 de Febrero 2026
Ruta 60 se convierte en escenario trágico: mujer de Belén pierde la vida al chocar con un caballo
Policiales

Ruta 60 se convierte en escenario trágico: mujer de Belén pierde la vida al chocar con un caballo

Una mujer de 60 años, oriunda de Belén, falleció en un accidente en la Ruta Nacional N° 60, tras chocar con un caballo suelto. La conductora fue llevada al hospital.

Una mujer de aproximadamente 60 años, identificada como Vacasud, perdió la vida en un accidente ocurrido en la Ruta Nacional N° 60, cerca de Aimogasta, a las 23:00 del 4 de febrero. El trágico siniestro se produjo cuando el automóvil Chevrolet Agile, en el que viajaban dos mujeres oriundas del departamento Belén, chocó contra un caballo suelto que se encontraba en la carretera, a la altura de la parcela CACSA, cerca de la localidad de Mazán.

Como resultado del impacto, la mujer falleció en el lugar, mientras que la conductora fue trasladada de urgencia al Hospital San Nicolás. Al lugar del accidente llegaron efectivos policiales, peritos, Bomberos Voluntarios, personal sanitario y autoridades judiciales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

