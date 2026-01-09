Detención de un sospechoso de terrorismo en Argentina genera alerta en seguridad nacional

Las fuerzas federales argentinas detuvieron a un venezolano con antecedentes penales graves en Corrientes, vinculado al Tren de Aragua, tras un seguimiento exhaustivo. Su detención revela preocupaciones sobre el impacto regional de la crisis en Venezuela y la expansión de organizaciones criminales.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las fuerzas federales argentinas arrestaron a un **venezolano** en **Corrientes**, quien había ingresado al país de manera irregular y contaba con antecedentes penales graves. La detención tuvo lugar el **20 de diciembre** en el **Puerto de Ituzaingó**, bajo la supervisión de la **Prefectura Naval Argentina** (PFA).

El detenido afirmó ser un ex miembro del **Ejército de Venezuela**, lo que justificó las múltiples heridas de arma blanca y una bala alojada en su abdomen. La policía argentina verificó esta información a través de **Interpol**, confirmando su vinculación con la organización criminal **Tren de Aragua**, catalogada como terrorista por Estados Unidos.

Este individuo también había sido arrestado en **junio de 2024** en Estados Unidos, donde portaba un arma blanca y alegó haber ingresado al país desde México. Su trayectoria clandestina incluye varios países de Sudamérica antes de llegar a Argentina.

El gobierno argentino considera que su detención revela un fenómeno preocupante en la región, relacionado con el **debilitamiento del régimen venezolano**, que está provocando desplazamientos y violencia por parte de actores irregulares en busca de nuevos territorios.