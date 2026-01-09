Domingo, 11 de Enero 2026
Política

Detención de un sospechoso de terrorismo en Argentina genera alerta en seguridad nacional

Las fuerzas federales argentinas detuvieron a un venezolano con antecedentes penales graves en Corrientes, vinculado al Tren de Aragua, tras un seguimiento exhaustivo. Su detención revela preocupaciones sobre el impacto regional de la crisis en Venezuela y la expansión de organizaciones criminales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Detención de un sospechoso de terrorismo en Argentina genera alerta en seguridad nacional
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las fuerzas federales argentinas arrestaron a un **venezolano** en **Corrientes**, quien había ingresado al país de manera irregular y contaba con antecedentes penales graves. La detención tuvo lugar el **20 de diciembre** en el **Puerto de Ituzaingó**, bajo la supervisión de la **Prefectura Naval Argentina** (PFA).

El detenido afirmó ser un ex miembro del **Ejército de Venezuela**, lo que justificó las múltiples heridas de arma blanca y una bala alojada en su abdomen. La policía argentina verificó esta información a través de **Interpol**, confirmando su vinculación con la organización criminal **Tren de Aragua**, catalogada como terrorista por Estados Unidos.

Este individuo también había sido arrestado en **junio de 2024** en Estados Unidos, donde portaba un arma blanca y alegó haber ingresado al país desde México. Su trayectoria clandestina incluye varios países de Sudamérica antes de llegar a Argentina.

El gobierno argentino considera que su detención revela un fenómeno preocupante en la región, relacionado con el **debilitamiento del régimen venezolano**, que está provocando desplazamientos y violencia por parte de actores irregulares en busca de nuevos territorios.

Publicidad
Etiquetas: argentina corrientes detención crimen organizado tren de aragua inmigración ilegal
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

277 articles →

Artículos relacionados

Argentina sin representación en la Embajada de Venezuela tras decisión de Brasil

La Rioja enfrenta un futuro incierto sin ATN: retención del 80% por Nación

El Banco Central salda la deuda con EE. UU. y desata dudas sobre el swap
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar