El Banco Central salda la deuda con EE. UU. y desata dudas sobre el swap

El Banco Central de Argentina ha cancelado las operaciones vinculadas al acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que implicaba un swap por USD 20.000 millones. Este acuerdo, anunciado el 20 de octubre en medio del contexto electoral, había sido presentado como una manera de aumentar las reservas del país.

En la práctica, el acuerdo se realizó en dos etapas. La primera consistió en una intervención directa del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino, donde se inyectaron cerca de USD 2.000 millones. Esta acción buscaba frenar una corrida cambiaria que amenazaba las posibilidades electorales del gobierno. Posteriormente, el Tesoro recompró dólares a un valor inferior.

La segunda operación involucró un préstamo de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por USD 860 millones para cubrir un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, este desembolso del Fondo aún no ha sido realizado, dejando a Argentina con un déficit de más de USD 15.000 millones en reservas comprometidas.

La situación ha puesto en duda la efectividad del swap anunciado, ya que la cifra de USD 20.000 millones nunca fue reflejada en el balance del Banco Central, lo que sugiere que técnicamente no se trató de un swap real, sino de una operación del Exchange Stabilization Fund, bajo la supervisión de la Federal Reserve Bank of New York.