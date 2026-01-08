Sábado, 10 de Enero 2026
El gobierno argentino busca avanzar en la liberación de presos políticos tras anuncio de Venezuela.

La ex ministra Patricia Bullrich destacó la importancia de la liberación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos en Venezuela. La expectativa crece tras el anuncio del régimen sobre presos políticos.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó hoy su preocupación por la situación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos en Venezuela. Bullrich afirmó que el oficialismo está vigilando de cerca el anuncio del régimen venezolano sobre la liberación de presos políticos y reiteró su pedido por la libertad de ambos. “La Argentina los espera”, aseguró en su cuenta de X.

Gallo, quien fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, se encuentra incomunicado y enfrenta acusaciones de "terrorismo" por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En respuesta a su detención, el gobierno argentino presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional el 2 de enero de 2025, señalando la desaparición forzada de Gallo. Por su parte, el caso de Giuliani ha surgido recientemente, tras su detención mientras realizaba trámites comerciales en Venezuela, con acusaciones similares en su contra.

