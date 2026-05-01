Sábado, 2 de Mayo 2026
La CGT reclama al Gobierno de Milei un freno en la conmemoración del Día del Trabajador
Política

La CGT reclama al Gobierno de Milei un freno en la conmemoración del Día del Trabajador

la CGT realizó una protesta masiva en la Plaza de Mayo, donde líderes sindicales criticaron fuertemente al gobierno de Javier Milei. Esta movilización podría anticipar un nuevo paro general.

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La CGT llevó a cabo una marcha en la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, donde se criticó la gestión de Javier Milei y se exigió un límite al modelo actual. La protesta contó con el apoyo de diversos movimientos sociales y políticos, y varios referentes del peronismo estuvieron presentes.

Los discursos fueron liderados por los secretarios generales de la central obrera. Primero, el Padre Lorenzo "Toto" de Vedia, quien cuestionó al Gobierno y recordó a Jorge Bergoglio. Luego, Octavio Argüello criticó duramente al Ejecutivo, exigiendo el fin de los ajustes que afectan al pueblo. Christian Jerónimo defendió la postura de la CGT frente a las críticas, afirmando que siempre estuvo al frente de la lucha, mientras que Jorge Sola se opuso a lo que considera un gobierno de derecha.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que esta marcha fue calificada como “masiva” e “histórica” por la CGT, y se sugiere que podría ser el preludio de un nuevo paro general, dependiendo del consenso interno dentro de la organización.

Etiquetas: argentina cgt protesta día del trabajador política gobierno nacional
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