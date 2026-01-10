La Rioja enfrenta un futuro incierto sin ATN: retención del 80% por Nación

La Rioja no recibió fondos del Aportes del Tesoro Nacional en 2025, dejando a la provincia fuera del reparto de $948.036 millones, mientras otras provincias fueron beneficiadas. ¿Qué implicaciones tendrá esta decisión en el futuro económico regional?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante el año 2025, La Rioja no recibió fondos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), evidenciando una fuerte retención de recursos por parte del Gobierno nacional. Un informe de la consultora Politikon Chaco indica que solo se distribuyó un 21,9% de los fondos acumulados, que totalizaron $948.036 millones, de los cuales $207.500 millones fueron repartidos entre 15 provincias.

El resto, equivalente a $740.536 millones, no fue asignado y se destinó a aumentar el superávit fiscal del gobierno de Javier Milei. Este cambio en la gestión se refleja en la comparación interanual, donde en 2024 se ejecutó apenas el 7,3% de los ATN y en 2023 la distribución alcanzó el 77,6% de los recursos disponibles.

Nueve jurisdicciones, además de La Rioja, no recibieron fondos durante 2025. Entre ellas se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Jujuy y otras provincias que también quedaron fuera del reparto.