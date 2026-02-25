Viernes, 27 de Febrero 2026
Martín Menem denuncia irregularidades en el manejo de recursos públicos en La Rioja
Martín Menem denuncia irregularidades en el manejo de recursos públicos en La Rioja

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, criticó fuertemente al gobernador Ricardo Quintela, acusándolo de corrupción y mala gestión. Este intercambio refleja la creciente tensión política en La Rioja, a medida que se acercan las elecciones de 2027.

Hace 1 día
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, arremetió contra el gobernador Ricardo Quintela tras sus declaraciones sobre el presidente Javier Milei, afirmando que no alcanzará el 10 de diciembre de 2027. Menem lo calificó de manera despectiva y lo acusó de llevar a La Rioja a una situación crítica, considerándola incluso como "la más corrupta de la Argentina".

Las críticas de Menem se generaron en respuesta a un llamado de Quintela al peronismo para estar alertas ante el rumbo del Gobierno nacional, advirtiendo sobre las consecuencias del actual programa económico. Quintela también hizo referencia a la crisis de 2001, sugiriendo que se requerirán "decisiones fuertes" para evitar un deterioro social.

Menem, en declaraciones a Radio La Red, atribuyó el tono de Quintela a un desgaste político previo a las elecciones de 2027. Además, lo acusó de utilizar recursos públicos con fines personales, mencionando la construcción de una ruta hacia un campo de su propiedad y el uso indebido del avión oficial para viajes a Buenos Aires.

El intercambio de acusaciones se produce en un clima de tensión política en La Rioja, donde se prevé un reordenamiento de alianzas tras la reciente visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La confrontación entre los dos líderes refleja las tensiones en el panorama político provincial.

Etiquetas: la rioja martín menem ricardo quintela política elecciones 2027 corrupción
