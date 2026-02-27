Paro de 48 horas en universidades: docentes reclaman mejoras salariales en todo el país

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los docentes universitarios, a través de CONADU Histórica, han decidido llevar a cabo un paro total de actividades y movilizaciones en respuesta a la situación laboral y salarial que enfrentan. Las protestas están programadas para el 27 de febrero y el 2 de marzo, coincidiendo con la discusión de la Reforma Laboral en el Senado de la Nación.

La primera jornada de protesta se enfocará en la oposición a la reforma promovida por el presidente Javier Milei, a la que los docentes consideran "regresiva". En este contexto, se busca resguardar las condiciones laborales actuales y exigir la restitución del FONID, un fondo crucial para el sector educativo.

El 2 de marzo, los docentes realizarán una marcha conjunta con colegas de todos los niveles educativos, centrando sus demandas en la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y la paritaria nacional docente. Desde CONADU Histórica y la CTA Autónoma, se ha reiterado la oposición a las iniciativas del Gobierno, advirtiendo sobre el impacto negativo de las políticas de ajuste en la educación pública en todo el país.