Viernes, 27 de Febrero 2026
Paro de 48 horas en universidades: docentes reclaman mejoras salariales en todo el país
Paro de 48 horas en universidades: docentes reclaman mejoras salariales en todo el país

Los docentes universitarios realizarán un paro total y movilizaciones el 27 de febrero y el 2 de marzo, exigiendo la defensa salarial y oponiéndose a la Reforma Laboral. La primera jornada coincide con la discusión en el Senado, resaltando la tensión con el Gobierno Nacional.

Los docentes universitarios, a través de CONADU Histórica, han decidido llevar a cabo un paro total de actividades y movilizaciones en respuesta a la situación laboral y salarial que enfrentan. Las protestas están programadas para el 27 de febrero y el 2 de marzo, coincidiendo con la discusión de la Reforma Laboral en el Senado de la Nación.

La primera jornada de protesta se enfocará en la oposición a la reforma promovida por el presidente Javier Milei, a la que los docentes consideran "regresiva". En este contexto, se busca resguardar las condiciones laborales actuales y exigir la restitución del FONID, un fondo crucial para el sector educativo.

El 2 de marzo, los docentes realizarán una marcha conjunta con colegas de todos los niveles educativos, centrando sus demandas en la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario y la paritaria nacional docente. Desde CONADU Histórica y la CTA Autónoma, se ha reiterado la oposición a las iniciativas del Gobierno, advirtiendo sobre el impacto negativo de las políticas de ajuste en la educación pública en todo el país.

TL;DR

