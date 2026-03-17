Martes, 17 de Marzo 2026
Crisis de fentanilo en La Rioja: 111 muertes elevan la alarma sanitaria
Salud

Crisis de fentanilo en La Rioja: 111 muertes elevan la alarma sanitaria

La investigación por el escándalo del fentanilo contaminado suma 111 muertes en el país. En La Rioja, se secuestraron casi 200 ampollas, aunque no hay víctimas reportadas. La causa avanza con nuevos pedidos judiciales.

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La investigación sobre el escándalo del fentanilo contaminado ha cobrado relevancia en La Rioja, donde las autoridades sanitarias informaron sobre el secuestro de casi 200 ampollas relacionadas con este grave caso. Hasta el momento, se han contabilizado 111 muertes en el país, lo que ha generado una creciente preocupación por la seguridad de los medicamentos.

El juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2, Héctor Daniel Barría, ha solicitado a la Justicia federal que directivos de laboratorios implicados sean citados para declarar. Este pedido incluye a Ariel Fernando, Damián Roberto y Diego Hernán García Furfaro, quienes están vinculados a las empresas bajo investigación por presunta defraudación en la calidad de los productos.

Las ampollas contaminadas, producidas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, han sido foco de atención tras detectarse bacterias en los lotes distribuidos en varios centros de salud del país. Aunque no se han reportado víctimas en La Rioja, el impacto de este escándalo ha sido significativo a nivel nacional y ha llevado a nuevas acciones judiciales y análisis adicionales para esclarecer este grave asunto.

Etiquetas: la rioja fentanilo contaminado justicia federal muertes salud pública medicamentos
TL;DR

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