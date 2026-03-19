Crisis en el sistema de salud: renuncia del secretario Gonzalo Calvo en La Rioja

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La renuncia del doctor Gonzalo Calvo como secretario de Atención de la Salud en el Ministerio de Salud de La Rioja ha generado incertidumbre respecto al futuro de la dirección de salud provincial. Aunque su renuncia es considerada de carácter “indeclinable”, aún no se han revelado los motivos detrás de esta decisión.

Este cambio se produce en un momento crítico, ya que la provincia enfrenta importantes desafíos en salud pública, incluyendo la atención primaria y la gestión de la pandemia. La falta de información ha suscitado especulaciones entre políticos y ciudadanos, quienes exigen mejoras en la infraestructura y recursos humanos del sistema de salud provincial.

Además, la salida de Calvo podría impactar la confianza del público en las políticas de salud implementadas por el Gobierno provincial. Se anticipan anuncios sobre la designación de su sucesor en los próximos días, lo que será crucial para definir las estrategias sanitarias que se implementarán en la región.

La renuncia se suma a otros cambios en el gabinete provincial, reflejando un clima de inestabilidad que podría afectar la gestión de los retos en salud que enfrenta La Rioja. La comunidad está a la espera de respuestas concretas que garanticen el bienestar de la población.