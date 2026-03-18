Crisis en la salud: renuncia inesperada de Gonzalo Calvo en La Rioja

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La renuncia de Gonzalo Calvo como secretario de Atención de la Salud del Ministerio de Salud de La Rioja ha generado un clima de incertidumbre y especulación. Aunque la decisión fue confirmada por fuentes cercanas al ministerio, aún no se han esclarecido los motivos detrás de su salida, lo que ha alimentado diversas hipótesis entre los actores del sector salud.

Calvo, quien formaba parte del gabinete de Juan Carlos Vergara, presentó su dimisión de manera «indeclinable», lo que sugiere que no regresará a su puesto. Su renuncia se produce en un contexto de desafíos en la gestión de la salud pública local, donde se requiere mejorar el acceso a la atención y los servicios. La falta de información ha desatado rumores sobre posibles conflictos internos y diferencias en las políticas sanitarias.

La comunidad está a la expectativa de quién ocupará la vacante dejada por Calvo, ya que esta decisión será crucial para la continuidad de las políticas de salud en la región. La gestión de la atención sanitaria sigue siendo un tema relevante, especialmente en un momento en que la pandemia de COVID-19 aún presenta retos significativos.