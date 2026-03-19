Jueves, 19 de Marzo 2026
Escuela Normal de Olta enfrenta problemas de salud por plaga de palomas que afecta a alumnos
Salud

Escuela Normal de Olta enfrenta problemas de salud por plaga de palomas que afecta a alumnos

La Escuela Normal de Olta enfrenta una crisis por la creciente población de palomas, que amenaza la salud de alumnos y docentes. Se gestionan soluciones urgentes para restablecer la salubridad. ¿Qué medidas se tomarán?

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La situación en la Escuela Normal de Olta es crítica debido al incremento de la población de palomas en sus instalaciones. El rector, Hernán Gómez, alertó sobre los riesgos para la salud de los alumnos y el deterioro de la infraestructura ocasionado por estas aves. La presencia masiva de palomas afecta la higiene de aulas y patios, representando una amenaza directa para la comunidad educativa.

Gómez enfatizó la urgencia de tomar medidas para evitar un impacto irreversible en la salud de los estudiantes y el personal. En respuesta a esta problemática, el equipo directivo está explorando diversas alternativas para mitigar la plaga y restablecer condiciones de salubridad adecuadas.

La preocupación ha crecido entre padres y docentes, quienes exigen acciones inmediatas de las autoridades. Se considera fundamental priorizar un entorno saludable para el aprendizaje, mientras que las autoridades locales enfrentan presiones para abordar este problema que afecta la calidad educativa y la infraestructura escolar.

Etiquetas: olta palomas salud escolar infraestructura comunidad educativa higiene
TL;DR

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