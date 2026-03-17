Martes, 17 de Marzo 2026
Jornada virtual sobre VIH y mujeres: UNLaR impulsa la concientización en la comunidad
Salud

Jornada virtual sobre VIH y mujeres: UNLaR impulsa la concientización en la comunidad

La Universidad Nacional de La Rioja organiza el 18 de marzo una jornada virtual sobre la adherencia al tratamiento del VIH, destacando la importancia de la comunidad en este proceso. Activistas y referentes debatirán sobre salud mental, estigmas y derechos básicos.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) organizará la Jornada Regional Latinoamericana “La adherencia se construye en comunidad” el miércoles 18 de marzo, de 17 a 19 horas, a través de una modalidad virtual. Este encuentro, en colaboración con la Fundación YacuYas y diversas organizaciones civiles, busca crear un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrentan las mujeres trabajadoras que viven con VIH.

El evento abordará temas críticos como la inserción laboral, la salud mental, el estigma y el acceso a derechos básicos, enfatizando que la adherencia al tratamiento debe ser entendida desde una perspectiva social y comunitaria. Participarán activistas y referentes de Argentina y Chile, con un cierre a cargo de la intelectual Dora Barrancos.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través de un formulario online o escaneando el código QR disponible en la convocatoria. Esta actividad reafirma el compromiso de la UNLaR con las problemáticas sociales, promoviendo un diálogo que busque erradicar la discriminación en la comunidad riojana y latinoamericana.

Etiquetas: la rioja unlar jornada regional VIH salud comunitaria latinoamérica
TL;DR

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