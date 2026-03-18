Miércoles, 18 de Marzo 2026
La Rioja financiará residencias médicas y acorta su duración a tres años
Salud

La Rioja financiará residencias médicas y acorta su duración a tres años

La nueva ley del Ministerio de Salud reestructura la formación de posgrado, reduciendo el ciclo a tres años y asumiendo la provincia los salarios de los residentes. Esto promete mayor estabilidad laboral y modernización en la enseñanza, incorporando tecnología de simulación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno de La Rioja está trabajando en un nuevo proyecto de ley que busca reestructurar la formación de posgrado para médicos. Este cambio es necesario tras la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de desvincularse del financiamiento de las residencias en las provincias, lo que obliga a la provincia a asumir la responsabilidad total del pago de los profesionales en formación.

El director de Capacitación del Ministerio de Salud, Gustavo Douglas Nazareno, explicó que la propuesta incluye la reducción de la duración de las especialidades de cuatro a tres años. Esta modificación permitirá acelerar la inserción de especialistas en el sistema sanitario y se acompañará de un programa de estudio más intensivo para mantener la calidad académica.

Además, la nueva normativa busca otorgar estabilidad laboral a los médicos, quienes dejarán de recibir becas nacionales y se vincularán con el estado provincial a través de una planta transitoria que les ofrecerá beneficios como seguridad social y aportes jubilatorios. La legislación también contempla la incorporación de tecnología de simulación en la enseñanza, asegurando que los residentes cuenten con herramientas modernas durante su formación.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial formación de posgrado salud estabilidad laboral tecnología educativa
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2394 articles →

Artículos relacionados

Crisis en la salud: renuncia inesperada de Gonzalo Calvo en La Rioja

Jornada virtual sobre VIH y mujeres: UNLaR impulsa la concientización en la comunidad

Crisis de fentanilo en La Rioja: 111 muertes elevan la alarma sanitaria
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar