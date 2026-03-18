La Rioja financiará residencias médicas y acorta su duración a tres años

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de La Rioja está trabajando en un nuevo proyecto de ley que busca reestructurar la formación de posgrado para médicos. Este cambio es necesario tras la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de desvincularse del financiamiento de las residencias en las provincias, lo que obliga a la provincia a asumir la responsabilidad total del pago de los profesionales en formación.

El director de Capacitación del Ministerio de Salud, Gustavo Douglas Nazareno, explicó que la propuesta incluye la reducción de la duración de las especialidades de cuatro a tres años. Esta modificación permitirá acelerar la inserción de especialistas en el sistema sanitario y se acompañará de un programa de estudio más intensivo para mantener la calidad académica.

Además, la nueva normativa busca otorgar estabilidad laboral a los médicos, quienes dejarán de recibir becas nacionales y se vincularán con el estado provincial a través de una planta transitoria que les ofrecerá beneficios como seguridad social y aportes jubilatorios. La legislación también contempla la incorporación de tecnología de simulación en la enseñanza, asegurando que los residentes cuenten con herramientas modernas durante su formación.