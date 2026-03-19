Jueves, 19 de Marzo 2026
Salud pública: 30 mamografías y PAP gratuitos beneficiaron a mujeres sin cobertura en La Rioja
Salud

Salud pública: 30 mamografías y PAP gratuitos beneficiaron a mujeres sin cobertura en La Rioja

El Ministerio de Salud implementó un operativo en el Centro Administrativo Provincial, ofreciendo 30 estudios ginecológicos gratuitos para mujeres sin cobertura. Esta acción busca promover la salud femenina y detectar precozmente cánceres, destacando el compromiso con la prevención en el Mes de la Mujer.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este miércoles, el Ministerio de Salud llevó a cabo un operativo en el Centro Administrativo Provincial con el objetivo de garantizar el acceso a estudios ginecológicos preventivos para mujeres sin cobertura médica. La actividad se realizó a través de la Dirección de Salud Integral de la Mujer y el Centro Primario de Salud «Benito Montoya», incluyendo la participación de la Unidad Ginecológica Móvil.

El enfoque principal de esta iniciativa es la prevención y promoción de la salud femenina, centrándose en la detección temprana de cáncer de mamas y de cuello uterino. Se prioriza la atención a mujeres que no cuentan con cobertura básica de salud, permitiendo que más mujeres accedan a diagnósticos gratuitos. Durante la actividad, se realizaron un total de 30 estudios ginecológicos, incluyendo mamografías y PAP.

Esta llegada de la Unidad Móvil se enmarca dentro de las actividades del Mes de la Mujer, reafirmando el compromiso con la prevención del cáncer. Se resaltó la importancia de estas jornadas para la detección temprana de patologías en sectores vulnerables, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la región.

Etiquetas: la rioja salud ginecología prevención cáncer mujeres
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2401 articles →

Artículos relacionados

Crisis en el sistema de salud: renuncia del secretario Gonzalo Calvo en La Rioja

La Rioja financiará residencias médicas y acorta su duración a tres años

Crisis en la salud: renuncia inesperada de Gonzalo Calvo en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar