Salud pública: 30 mamografías y PAP gratuitos beneficiaron a mujeres sin cobertura en La Rioja

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Este miércoles, el Ministerio de Salud llevó a cabo un operativo en el Centro Administrativo Provincial con el objetivo de garantizar el acceso a estudios ginecológicos preventivos para mujeres sin cobertura médica. La actividad se realizó a través de la Dirección de Salud Integral de la Mujer y el Centro Primario de Salud «Benito Montoya», incluyendo la participación de la Unidad Ginecológica Móvil.

El enfoque principal de esta iniciativa es la prevención y promoción de la salud femenina, centrándose en la detección temprana de cáncer de mamas y de cuello uterino. Se prioriza la atención a mujeres que no cuentan con cobertura básica de salud, permitiendo que más mujeres accedan a diagnósticos gratuitos. Durante la actividad, se realizaron un total de 30 estudios ginecológicos, incluyendo mamografías y PAP.

Esta llegada de la Unidad Móvil se enmarca dentro de las actividades del Mes de la Mujer, reafirmando el compromiso con la prevención del cáncer. Se resaltó la importancia de estas jornadas para la detección temprana de patologías en sectores vulnerables, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la región.