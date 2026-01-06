Martes, 6 de Enero 2026
Argentina avanza a cuartos de final en la United Cup, un hito deportivo histórico
Argentina avanza a cuartos de final en la United Cup, un hito deportivo histórico

Argentina hace historia al clasificar a cuartos de final de la United Cup por primera vez, tras vencer a España y depender de otros resultados. Se enfrentarán a Suiza este miércoles.

Argentina ha logrado su clasificación a los cuartos de final de la United Cup por primera vez desde la creación del torneo en 2023. El equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez terminó la fase de grupos con un balance de 4-2, tras una victoria contundente de 3-0 ante España y una derrota 2-1 frente a Estados Unidos.

La clasificación se confirmó gracias al triunfo de Grecia sobre Gran Bretaña, que permitió que Argentina avanzara como el mejor segundo de su sede en Perth. En un partido clave, el francés Arthur Rinderknech derrotó al italiano Flavio Cobolli, lo que selló la suerte de Italia en la competencia.

En la próxima fase, Argentina se enfrentará a Suiza, que lideró su grupo con victorias ante Italia y Francia. Este encuentro se llevará a cabo el miércoles durante la sesión nocturna en Perth.

