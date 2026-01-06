Argentina avanza a cuartos de final en la United Cup, un hito deportivo histórico

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Argentina ha logrado su clasificación a los cuartos de final de la United Cup por primera vez desde la creación del torneo en 2023. El equipo capitaneado por Sebastián Gutiérrez terminó la fase de grupos con un balance de 4-2, tras una victoria contundente de 3-0 ante España y una derrota 2-1 frente a Estados Unidos.

La clasificación se confirmó gracias al triunfo de Grecia sobre Gran Bretaña, que permitió que Argentina avanzara como el mejor segundo de su sede en Perth. En un partido clave, el francés Arthur Rinderknech derrotó al italiano Flavio Cobolli, lo que selló la suerte de Italia en la competencia.

En la próxima fase, Argentina se enfrentará a Suiza, que lideró su grupo con victorias ante Italia y Francia. Este encuentro se llevará a cabo el miércoles durante la sesión nocturna en Perth.