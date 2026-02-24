Martes, 24 de Febrero 2026
El FiFi Rally Team se prepara para el Sarr 2026 en el Superdomo riojano
El FiFi Rally Team se prepara para el Sarr 2026 en el Superdomo riojano

El Superdomo riojano se prepara para el Sarr 2026, atrayendo a miles de visitantes y potenciando el turismo local. La competencia comenzará este viernes, prometiendo un espectáculo de gran magnitud.

El Superdomo riojano acoge al FiFi Rally Team, que se encuentra en la fase de preparación para el Sarr 2026, un evento de gran magnitud que reúne a los mejores equipos de rally raid del mundo. Entre los participantes, se destaca el piloto Lélio Júnior, quien competirá con un avanzado vehículo Century 4x4 traído desde Sudáfrica.

A partir del próximo viernes, los caminos de la provincia se llenarán de velocidad y emoción con la llegada de competidores de diversas partes del mundo. La séptima edición del rally genera gran expectativa entre aficionados y organizadores, quienes subrayan su relevancia para el desarrollo turístico y económico local.

La llegada de equipos y pilotos de renombre se traduce en un aumento significativo de visitantes, lo que beneficiará a hoteles, restaurantes y comercios. La organización ha implementado medidas de seguridad y logística adecuadas para garantizar el éxito de este evento internacional, que promete ser un espectáculo de camaradería y competencia.

La comunidad de La Rioja se siente orgullosa de ser la anfitriona de una competencia que destaca tanto el talento de los pilotos como la belleza de sus paisajes.

