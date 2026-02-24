Martes, 24 de Febrero 2026
San Francisco inicia con victoria su camino en el Torneo Provincial de Fútbol
San Francisco inicia con victoria su camino en el Torneo Provincial de Fútbol

San Francisco debutó con un contundente 3-1 en el Torneo Provincial de Fútbol, destacando a Isaías Mercado con un hat trick. A pesar de la reacción de Los Pumas, el equipo capitalino mostró su potencial como candidato al título.




San Francisco logró una victoria en su debut en el Torneo Provincial de Fútbol, organizado por la Federación Riojana de Fútbol, al vencer a Los Pumas con un contundente 3-1 en un emocionante encuentro. El equipo, dirigido por Paulo Peralta, mostró su potencial como candidato al campeonato.

El primer tiempo estuvo marcado por múltiples oportunidades para ambos equipos, aunque sin concretar goles. Los Pumas, por su parte, tuvieron las chances más claras, pero no lograron definir con precisión. En el segundo tiempo, la situación cambió; Isaías Mercado se destacó al abrir el marcador a los 6 minutos, seguido de dos goles más en rápida sucesión, completando un hat trick que lo posicionó como el máximo goleador del partido.

A pesar del dominio inicial de San Francisco, Los Pumas lograron descontar en el minuto 27, cuando Samuel Paz anotó de cabeza tras un tiro libre. El equipo chamicalense buscó igualar el marcador pero no pudo concretar sus oportunidades, finalizando el encuentro con la victoria de San Francisco, que inicia así su camino en el torneo con expectativas altas.

Etiquetas: san francisco fútbol torneo provincial chamical federación riojana de fútbol deportes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar