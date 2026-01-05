Martes, 6 de Enero 2026
Argentina celebra otra victoria en el Rally Dakar: La Rioja brilla en la Etapa 2
Argentina celebra otra victoria en el Rally Dakar: La Rioja brilla en la Etapa 2

Bruno Jacomy y Lucas del Río brillaron en la Etapa 2 del Rally Dakar, logrando el tercer puesto en la general, a solo 3 minutos del líder. ¿Cómo impactará esto en la competencia?

El Rally Dakar continúa su curso con la Etapa 2, que se llevó a cabo este lunes en Arabia Saudita. En esta etapa, el mendocino Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río, se consagró ganador, completando el recorrido de 400 kilómetros en un tiempo de 4:26:49. Este triunfo les permitió ubicarse en la tercera posición de la clasificación general, a solo tres minutos del líder.

Otra destacada actuación argentina fue la de Augusto Sanz, quien, junto al neerlandés Puck Klaassen, finalizó en el tercer puesto con un tiempo adicional de +3:57. En esta segunda etapa, David Zille terminó cuarto, mientras que su equipo lidera la general con una ventaja de 1:58 sobre el sudafricano Yasir Seaidan.

En la categoría Side By Side, Manu Andujar y Andrés Frini clasificaron en el décimo lugar. El piloto defensor Daniel Sanders se posicionó como nuevo líder de la general, seguido de cerca por el español Edgar Canet. Luciano Benavides terminó noveno, mientras que en la divisional Rally2, el neuquino Santiago Rostan logró su mejor resultado en la competencia, finalizando en la 31° posición.

