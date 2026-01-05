Argentina celebra otra victoria en el Rally Dakar: La Rioja brilla en la Etapa 2

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Rally Dakar continúa su curso con la Etapa 2, que se llevó a cabo este lunes en Arabia Saudita. En esta etapa, el mendocino Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río, se consagró ganador, completando el recorrido de 400 kilómetros en un tiempo de 4:26:49. Este triunfo les permitió ubicarse en la tercera posición de la clasificación general, a solo tres minutos del líder.

Otra destacada actuación argentina fue la de Augusto Sanz, quien, junto al neerlandés Puck Klaassen, finalizó en el tercer puesto con un tiempo adicional de +3:57. En esta segunda etapa, David Zille terminó cuarto, mientras que su equipo lidera la general con una ventaja de 1:58 sobre el sudafricano Yasir Seaidan.

En la categoría Side By Side, Manu Andujar y Andrés Frini clasificaron en el décimo lugar. El piloto defensor Daniel Sanders se posicionó como nuevo líder de la general, seguido de cerca por el español Edgar Canet. Luciano Benavides terminó noveno, mientras que en la divisional Rally2, el neuquino Santiago Rostan logró su mejor resultado en la competencia, finalizando en la 31° posición.