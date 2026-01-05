Argentina espera el desenlace de la United Cup tras la victoria de Estados Unidos sobre España

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La clasificación de Estados Unidos para los cuartos de final de la United Cup dejó a Argentina en una situación incierta, ya que ahora deberá esperar los resultados de otros grupos para definir su futuro en la competencia. Este desenlace se produjo tras la victoria de Coco Gauff y Christian Harrison en dobles mixtos, quienes superaron a Ivonne Cavallé e Íñigo Cervantes.

En el inicio de la jornada, Gauff sufrió una inesperada derrota ante Jessica Bouzas Maneiro, lo que complicó las aspiraciones de su equipo. Sin embargo, Taylor Fritz se impuso a Jaume Munar tras un intenso partido, el cual se extendió por más de tres horas. Su victoria fue crucial, ya que salvó un match point en el tercer set, manteniendo así vivas las esperanzas de los estadounidenses.

Por otro lado, el equipo argentino se mantiene expectante y depende de lo que suceda en el encuentro entre Francia e Italia, programado para la madrugada del martes. Si Italia gana 3-0 y Francia logra al menos dos sets, Argentina quedará eliminada de la competencia.