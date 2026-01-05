Argentina se acerca a la clasificación en la United Cup tras apoyo de Grecia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La actuación de Sebastián Báez en la United Cup 2026 ha dado un nuevo impulso a las esperanzas de clasificación de Argentina. El equipo nacional, que compite en el Grupo A, obtuvo una victoria inicial ante España por 3-0, pero luego sufrió una derrota contra Estados Unidos por 2-1. A pesar de esta caída, el triunfo de Báez sobre Taylor Fritz, el sexto del ranking mundial, ha sido clave.

Argentina terminó segunda en su grupo con un récord de 4-2, lo que dejó su avance a cuartos de final dependiente de otros resultados. La situación se volvió favorable cuando Grecia venció a Gran Bretaña, eliminando a los británicos y permitiendo que el equipo argentino mantenga sus posibilidades de clasificación. Para asegurar su pase, Argentina necesita que Francia venza a Italia en el próximo cruce, independientemente del marcador. Si Italia gana por 3-0, Argentina requerirá que Francia gane al menos dos sets durante el encuentro para avanzar.