Argentina se acerca a la clasificación en la United Cup tras apoyo de Grecia
Argentina se aferra a una posible clasificación a cuartos de final en la United Cup 2026, dependiendo de los resultados de Francia e Italia. ¡El desenlace está cerca!

Hace 18 h
La actuación de Sebastián Báez en la United Cup 2026 ha dado un nuevo impulso a las esperanzas de clasificación de Argentina. El equipo nacional, que compite en el Grupo A, obtuvo una victoria inicial ante España por 3-0, pero luego sufrió una derrota contra Estados Unidos por 2-1. A pesar de esta caída, el triunfo de Báez sobre Taylor Fritz, el sexto del ranking mundial, ha sido clave.

Argentina terminó segunda en su grupo con un récord de 4-2, lo que dejó su avance a cuartos de final dependiente de otros resultados. La situación se volvió favorable cuando Grecia venció a Gran Bretaña, eliminando a los británicos y permitiendo que el equipo argentino mantenga sus posibilidades de clasificación. Para asegurar su pase, Argentina necesita que Francia venza a Italia en el próximo cruce, independientemente del marcador. Si Italia gana por 3-0, Argentina requerirá que Francia gane al menos dos sets durante el encuentro para avanzar.

