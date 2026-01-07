Viernes, 9 de Enero 2026
Argentina se despide de la United Cup tras caer en cuartos de final
Deportes

Argentina se despide de la United Cup tras caer en cuartos de final

Argentina fue eliminada de la United Cup tras perder en el dobles mixto contra Suiza, a pesar de la destacada actuación de Sebastián Báez. La victoria de Báez había renovado la esperanza, pero el equipo no pudo mantener la paridad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La selección argentina de tenis fue eliminada en los cuartos de final de la United Cup tras perder en el dobles mixto contra Suiza. La serie se encontraba empatada 1-1 antes de que la dupla suiza se impusiera con un claro doble 6-3, asegurando su avance a las semifinales en Perth.

La jornada comenzó complicada para Argentina, ya que Belinda Bencic derrotó a Solana Sierra en el primer partido de singles con un contundente 6-2 y 6-2. Sin embargo, Sebastián Báez rescató la situación al vencer a Stan Wawrinka en sets corridos, igualando la serie y manteniendo viva la esperanza de un pase histórico a las semifinales.

Finalmente, el dobles mixto fue decisivo, donde Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no lograron mantener el empate, cediendo ante Bencic y Jakub Paul. A pesar de la eliminación, la actuación del equipo argentino fue valorada positivamente, destacando el histórico avance a cuartos de final con un balance de 4-2 en partidos.

Etiquetas: argentina united cup tenis eliminación sebastián báez deportes
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

134 articles →

Artículos relacionados

Eliminación de Argentina en la United Cup: un duro golpe para el tenis nacional

La Copa Argentina se acerca: Boca y River se preparan para sus primeros encuentros

La Rioja celebra la victoria del equipo de canicas: triunfo sobre México en el Mundial

Argentina avanza a cuartos de final en la United Cup, un hito deportivo histórico

Argentina se acerca a la clasificación en la United Cup tras apoyo de Grecia

La Rioja se prepara para recibir a los mejores tenistas en la Copa Davis este mes

La Rioja se prepara para un histórico duelo de Copa Davis contra Corea del Sur

Argentina celebra otra victoria en el Rally Dakar: La Rioja brilla en la Etapa 2

Argentina espera el desenlace de la United Cup tras la victoria de Estados Unidos sobre España
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar