Argentina se despide de la United Cup tras caer en cuartos de final

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La selección argentina de tenis fue eliminada en los cuartos de final de la United Cup tras perder en el dobles mixto contra Suiza. La serie se encontraba empatada 1-1 antes de que la dupla suiza se impusiera con un claro doble 6-3, asegurando su avance a las semifinales en Perth.

La jornada comenzó complicada para Argentina, ya que Belinda Bencic derrotó a Solana Sierra en el primer partido de singles con un contundente 6-2 y 6-2. Sin embargo, Sebastián Báez rescató la situación al vencer a Stan Wawrinka en sets corridos, igualando la serie y manteniendo viva la esperanza de un pase histórico a las semifinales.

Finalmente, el dobles mixto fue decisivo, donde Guido Andreozzi y Lourdes Carlé no lograron mantener el empate, cediendo ante Bencic y Jakub Paul. A pesar de la eliminación, la actuación del equipo argentino fue valorada positivamente, destacando el histórico avance a cuartos de final con un balance de 4-2 en partidos.