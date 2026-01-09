Sábado, 10 de Enero 2026
El río Gualeguaychú recibe a los mejores nadadores en un emocionante campeonato nacional.
Deportes

El río Gualeguaychú recibe a los mejores nadadores en un emocionante campeonato nacional.

El 11 de enero, Gualeguaychú acogerá la 3ª Fecha del Campeonato de Aguas Abiertas, con pruebas de hasta 4.000 metros y participación de aproximadamente 200 nadadores. Este evento promueve la inclusión a través del deporte y fortalecerá la comunidad local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 18 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El 11 de enero de 2026, el río en Gualeguaychú será el escenario para la 3ª Fecha del Campeonato de Aguas Abiertas. Este evento, que promueve la competencia y la integración comunitaria, se llevará a cabo en el Paseo del Obelisco del Balneario Municipal, destacando la colaboración entre el Estado local y el sector privado.

Las pruebas incluirán distancias de 500, 2.000 y 4.000 metros, dirigidas tanto a nadadores principiantes como a atletas experimentados. La jornada comenzará con la acreditación y entrega de kits entre las 9:30 y 10:30 h, seguida por una charla técnica a las 10:35 h. Las largadas para los 500 metros iniciarán a las 10:45 h, y a las 11 h para las distancias mayores, finalizando con la premiación a las 13 h.

Se espera la participación de aproximadamente 200 nadadores, con categorías para todas las edades, desde menores de 19 hasta mayores de 60 años. Cada competidor recibirá un kit que incluye hidratación, snacks y una medalla al concluir su prueba. Las inscripciones son online y se requiere autorización de un adulto responsable para competidores menores.

Etiquetas: gualeguaychú campeonato de aguas abiertas deporte política pública gobierno municipal inclusión social
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

226 articles →

Artículos relacionados

Gimnasia se prepara para volver a la acción en la Liga Argentina este mes

Encuentro de leyendas: Argentina y Uruguay se enfrentan en Punta del Este este viernes

Verano a puro deporte: Santa Fe se prepara para los Juegos Suramericanos 2026

Huracán Las Heras debuta con una derrota en La Rioja en la Liga Argentina

Una destacada atleta argentina se posiciona entre las élites del deporte global

La Copa Argentina 2026 se prepara para su inicio: fechas y sedes confirmadas

Argentina enfrenta controversia: exclusiones de Mundiales que sacuden el fútbol mundial

Argentina se despide de la United Cup tras caer ante Suiza en cuartos de final

Eliminación de Argentina en la United Cup: un duro golpe para el tenis nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar