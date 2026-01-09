El río Gualeguaychú recibe a los mejores nadadores en un emocionante campeonato nacional.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El 11 de enero de 2026, el río en Gualeguaychú será el escenario para la 3ª Fecha del Campeonato de Aguas Abiertas. Este evento, que promueve la competencia y la integración comunitaria, se llevará a cabo en el Paseo del Obelisco del Balneario Municipal, destacando la colaboración entre el Estado local y el sector privado.

Las pruebas incluirán distancias de 500, 2.000 y 4.000 metros, dirigidas tanto a nadadores principiantes como a atletas experimentados. La jornada comenzará con la acreditación y entrega de kits entre las 9:30 y 10:30 h, seguida por una charla técnica a las 10:35 h. Las largadas para los 500 metros iniciarán a las 10:45 h, y a las 11 h para las distancias mayores, finalizando con la premiación a las 13 h.

Se espera la participación de aproximadamente 200 nadadores, con categorías para todas las edades, desde menores de 19 hasta mayores de 60 años. Cada competidor recibirá un kit que incluye hidratación, snacks y una medalla al concluir su prueba. Las inscripciones son online y se requiere autorización de un adulto responsable para competidores menores.