Eliminación de Argentina en la United Cup: un duro golpe para el tenis nacional
Deportes

Eliminación de Argentina en la United Cup: un duro golpe para el tenis nacional

Argentina fue eliminada de la United Cup tras perder ante Suiza en los cuartos de final. Sebastián Báez destacó al ganar su partido, pero el equipo no pudo avanzar en dobles.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 19 h 1 min de lectura
Argentina fue eliminada de la United Cup tras perder ante Suiza en los cuartos de final. La serie comenzó con un partido desfavorable para la representación argentina, donde Solana Sierra cayó ante Belinda Bencic con un contundente doble 6-2 en 1 hora y 17 minutos.

Más tarde, Sebastián Báez logró una victoria notable sobre Stan Wawrinka, ganando 7-5 y 6-4 en 1 hora y 38 minutos, destacándose como la figura argentina del torneo. Sin embargo, en el partido de dobles, Guido Andreozzi y María Carlé no pudieron revertir la situación y perdieron 6-3, 6-3 ante el equipo suizo.

A pesar de la eliminación, el equipo argentino tuvo un desempeño destacado al avanzar a la segunda ronda en una zona complicada que incluía a potencias como Estados Unidos y España. En semifinales, Suiza se enfrentará al equipo estadounidense.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

