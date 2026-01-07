Eliminación de Argentina en la United Cup: un duro golpe para el tenis nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Argentina fue eliminada de la United Cup tras perder ante Suiza en los cuartos de final. La serie comenzó con un partido desfavorable para la representación argentina, donde Solana Sierra cayó ante Belinda Bencic con un contundente doble 6-2 en 1 hora y 17 minutos.

Más tarde, Sebastián Báez logró una victoria notable sobre Stan Wawrinka, ganando 7-5 y 6-4 en 1 hora y 38 minutos, destacándose como la figura argentina del torneo. Sin embargo, en el partido de dobles, Guido Andreozzi y María Carlé no pudieron revertir la situación y perdieron 6-3, 6-3 ante el equipo suizo.

A pesar de la eliminación, el equipo argentino tuvo un desempeño destacado al avanzar a la segunda ronda en una zona complicada que incluía a potencias como Estados Unidos y España. En semifinales, Suiza se enfrentará al equipo estadounidense.