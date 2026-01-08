Viernes, 9 de Enero 2026
Encuentro de leyendas: Argentina y Uruguay se enfrentan en Punta del Este este viernes
Encuentro de leyendas: Argentina y Uruguay se enfrentan en Punta del Este este viernes

Este viernes, leyendas del fútbol argentino y uruguayo se enfrentarán en un amistoso en la playa de Punta del Este. El evento busca ayudar a exfutbolistas en necesidad.

Hace 14 h
Un partido amistoso reunirá a leyendas del fútbol argentino y uruguayo este viernes en la playa de Punta del Este. Este evento, que comenzará a las 19 horas, contará con figuras como Ariel Ortega, Diego Godín y Diego Forlán, en un formato de cinco jugadores por equipo sobre la arena.

El exarquero Diego Lugano presentó el evento, destacando que busca ayudar a quienes han contribuido al fútbol en Uruguay y ahora necesitan apoyo. Lugano enfatizó que este encuentro es solo el inicio de un proyecto que espera expandirse tanto a nivel nacional como internacional.

Ortega expresó su felicidad por el reencuentro con sus colegas, recordando momentos memorables de su carrera. Por su parte, Godín mencionó que, aunque será un partido amistoso, la seriedad y la fraternidad estarán presentes durante el encuentro. La transmisión del evento estará a cargo de AUFTV y DirecTV.

