Facundo y Riachuelo inician el Torneo de Básquet Capitalino con victorias contundentes

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La primera fecha del Torneo de Primera División del Básquetbol Capitalino, organizado por la Asociación Riojana (ARB), se completó con la disputa de dos partidos. En el primero, Facundo superó a Unión con un marcador de 94-77 en la “Caldera Verde”, destacándose en el segundo tiempo. El otro encuentro tuvo lugar en el Polideportivo Evita, donde Riachuelo venció a Independiente por 95-52.

Además, Banco Rioja ganó a Riojano con un resultado de 91-77, mientras que Amancay tuvo fecha libre. La próxima jornada comenzará el martes con el partido entre Facundo y Banco Rioja a las 21.30. El jueves se enfrentarán Riachuelo y Riojano, y el viernes, Amancay recibirá a Unión, dejando a Independiente libre en esta fecha.

El inicio del torneo ha generado grandes expectativas entre los aficionados, que se reúnen para apoyar a sus equipos. El Básquetbol Capitalino sigue siendo una importante atracción en la provincia, con un crecimiento notable en la calidad del juego y la participación de los clubes, lo que promete un espectáculo emocionante para los seguidores.