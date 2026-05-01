Facundo y Riachuelo inician el Torneo de Básquet Capitalino con victorias contundentes

La primera fecha del Torneo de Primera División del Básquetbol Capitalino, organizado por la Asociación Riojana (ARB), se completó con la disputa de dos partidos. En el primero, Facundo superó a Unión con un marcador de 94-77 en la “Caldera Verde”, destacándose en el segundo tiempo. El otro encuentro tuvo lugar en el Polideportivo Evita, donde Riachuelo venció a Independiente por 95-52.
Además, Banco Rioja ganó a Riojano con un resultado de 91-77, mientras que Amancay tuvo fecha libre. La próxima jornada comenzará el martes con el partido entre Facundo y Banco Rioja a las 21.30. El jueves se enfrentarán Riachuelo y Riojano, y el viernes, Amancay recibirá a Unión, dejando a Independiente libre en esta fecha.
El inicio del torneo ha generado grandes expectativas entre los aficionados, que se reúnen para apoyar a sus equipos. El Básquetbol Capitalino sigue siendo una importante atracción en la provincia, con un crecimiento notable en la calidad del juego y la participación de los clubes, lo que promete un espectáculo emocionante para los seguidores.