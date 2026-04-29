Miércoles, 29 de Abril 2026
Comisaría Tercera destaca en las Olimpiadas Policiales y avanza a semifinales
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Comisaría Tercera destaca en las Olimpiadas Policiales y avanza a semifinales

Los cuartos de final de las Olimpiadas Policiales 2026 dejaron a Comisaría Tercera, Jefatura, Comisaría Sexta y Seguridad Vial en semifinales, intensificando la competencia y el prestigio en el ámbito policial.

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Este martes se llevaron a cabo los cuartos de final de fútbol 11 en el marco de las Olimpiadas Policiales 2026, organizados por la Escuela de Educación Física y Defensa Policial. Equipos de Jefatura, Comisaría Tercera, Seguridad Vial y Comisaría Sexta lograron clasificar a las semifinales.

En un partido reñido, Comisaría Tercera empató 1 a 1 contra Logística, pero se impuso en penales 4 a 1. Por otro lado, Jefatura y Cape también terminaron en empate 0 a 0, siendo Jefatura quien avanzó tras ganar la tanda de penales. Comisaría Sexta superó a Alcaldía con un emocionante 4 a 3, mientras que Seguridad Vial venció a Investigaciones 2 a 0, destacándose como un fuerte candidato al título.

Los próximos encuentros de semifinales prometen ser emocionantes, ya que los equipos no solo compiten por el trofeo, sino también por el prestigio que conlleva ser campeones en este evento. La competencia resalta no solo las habilidades deportivas, sino también el espíritu de camaradería y superación de las fuerzas policiales participantes.

Etiquetas: olimpiadas policiales fútbol 11 comisaría tercera seguridad vial la rioja semifinales
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