Martes, 9 de Junio 2026
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Argentina se prepara para un amistoso contra Islandia en Alabama tras intensas lluvias

Un torrencial aguacero afectó el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama, antes del amistoso entre Argentina e Islandia. A pesar de la lluvia, el partido se llevará a cabo como estaba previsto, gracias a un sistema de drenaje eficiente. La selección busca afinar su preparación para el Mundial, generando gran expectativa entre los aficionados.

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A menos de cuatro horas para el amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, un torrencial aguacero afectó el Jordan-Hare Stadium en Auburn, donde el partido está programado para las 22.00. La intensa tormenta, que duró alrededor de una hora, no impedirá que el encuentro se lleve a cabo, gracias a la rápida acción del sistema de drenaje del estadio.

La lluvia comenzó alrededor de las 16.00, inundando rápidamente el césped y formando cascadas en las tribunas. Sin embargo, el sistema de drenaje demostró su eficacia y, tras el cese de la lluvia, el agua se disipó en pocos minutos. Trabajadores del estadio también colaboraron con el secado del campo de juego.

Este amistoso es clave para la preparación de la selección para el Mundial, y la organización ha mostrado un compromiso notable para asegurar que el evento se desarrolle sin problemas. La infraestructura del estadio ha enfrentado el clima impredecible de Alabama, pero su tecnología avanzada ha sido efectiva en manejar las adversidades.

Los aficionados aguardan con expectativa el desempeño de la Albiceleste, mientras la situación del campo se convierte en un tema central de interés a pocas horas del inicio del partido.

Etiquetas: argentina amistoso selección argentina deportes clima infraestructura
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