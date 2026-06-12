El Club Social Rugby La Rioja organiza un evento infantil para fomentar el deporte este viernes

El Club Social Rugby La Rioja organizará el 3er Tiempo Infantiles el próximo viernes 12 de junio, una actividad destinada a niños y niñas que deseen conocer y experimentar el rugby. Este evento comenzará a las 19:00 horas con entrenamientos para las categorías infantiles y culminará con el tradicional tercer tiempo a partir de las 21:00 horas.
El objetivo de la jornada es fortalecer los lazos comunitarios y fomentar valores como el respeto, la solidaridad y el compañerismo. Jugadores de categorías juveniles y mayores acompañarán a los más pequeños, colaborando en la organización y compartiendo sus experiencias.
La actividad es abierta a toda la comunidad, especialmente a quienes no tienen experiencia previa en el deporte. Con esta propuesta, el club busca extender los valores del rugby, promoviendo un entorno saludable y divertido para toda la familia.
El 3er Tiempo Infantiles se perfila como una oportunidad única para que los jóvenes se acerquen al rugby y se integren socialmente, contribuyendo al crecimiento de este deporte en la región.