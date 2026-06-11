Jueves, 11 de Junio 2026
Deportes

Mundialito Escolar 2026: 27 escuelas de La Rioja se unen en una gran celebración

Se inauguró el Mundialito Escolar 2026 en el Estadio “Carlos Augusto Mercado Luna”, con la participación de 27 escuelas. La competencia promueve valores a través del deporte y se desarrollará del 9 al 11 de junio.

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El Mundialito Escolar 2026 fue inaugurado con la participación de 27 establecimientos educativos en la provincia, promoviendo el deporte y la integración entre estudiantes de 5° y 6° grado. El evento se llevó a cabo el martes 9 de junio en el Estadio “Carlos Augusto Mercado Luna”, con la presencia del ministro de Educación, Ariel Martínez, y otros funcionarios.

Este torneo, parte de los Juegos Educativos Rosarianos y del Plan Educativo Provincial “Rosario Vera Peñaloza”, busca fomentar la actividad física y valores como el trabajo en equipo. Este año, los equipos, representando a países clasificados para la Copa Mundial de Fútbol 2026, han sido asignados por sorteo, lo que les permite explorar la historia y cultura de cada nación.

Durante la inauguración, se homenajeó a tres docentes reconocidos por su contribución al desarrollo del deporte escolar: Analía Martínez, José Pioli y Mario Zacherini. La fase clasificatoria se desarrolla el 9 y 10 de junio, con partidos desde las 14:00 hasta las 18:30 horas, mientras que la final se jugará el jueves 11 de junio, de 9:00 a 12:30 horas.

Etiquetas: la rioja mundialito escolar educación deporte estadio carlos augusto mercado luna juegos educativos
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