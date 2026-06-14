Descubrimiento arqueológico en el Club Náutico: restos de comunidades indígenas en La Rioja

Trabajadores del Club Náutico hallaron restos humanos ancestrales durante excavaciones, lo que activó un protocolo judicial. Expertos confirmaron su valor arqueológico y se realizarán estudios en Catamarca.

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Un hallazgo arqueológico significativo ocurrió en el Club Náutico, donde trabajadores encontraron restos óseos durante una excavación para instalar una cámara de seguridad. Las autoridades judiciales determinaron que se trataría de restos humanos de comunidades indígenas ancestrales.

La jueza de Instrucción N° 1, Cecilia Córdoba, lideró la intervención tras recibir el aviso de la Comisaría Cuarta el día 10. Se activó el protocolo correspondiente, y un equipo de Criminalística, junto con la Lic. Fernanda Minotto, antropóloga especializada, se encargó del análisis preliminar. Se confirmó que los restos tienen un valor arqueológico y se hallaron junto a diversos tipos de cerámica, sugiriendo una antigüedad considerable.

Los expertos encontraron partes aisladas del esqueleto, incluyendo un maxilar y fragmentos dentales, mientras que la pelvis mostraba signos de rotura y el cráneo no fue localizado. La jueza aclaró que, al ser restos arqueológicos, la investigación no involucra delitos contemporáneos. Los restos serán trasladados a la morgue para estudios más detallados y posteriormente enviados a Catamarca para análisis exhaustivos, con el compromiso de que serán devueltos a la jurisdicción riojana.

Finalmente, la magistrada resaltó la colaboración del presidente del Club Náutico, quien facilitó el acceso a las fuerzas de seguridad durante la investigación.