Con el Mundial 2026 en marcha, el negocio que rodea al deporte alcanza cifras récord en derechos de transmisión, patrocinios y estadios. Un nuevo sitio de noticias cubre la industria del deporte en español y con mirada latinoamericana.

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El Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá no es solo el torneo más grande de la historia por cantidad de selecciones: es también el más comercial. Derechos de transmisión, patrocinios millonarios, estadios de última generación y un mercado de pases en plena ebullición confirman que la industria del deporte atraviesa su mejor momento, con un volumen de negocio global que supera los 500.000 millones de dólares anuales.

Un negocio que crece más rápido que la economía

Detrás de cada partido hay una trama económica que involucra a plataformas de streaming que compiten por las ligas, marcas que pagan fortunas por aparecer en una camiseta y fondos de inversión que compran clubes como antes se compraban empresas. El fenómeno también alcanza a los deportes electrónicos, al boom del pádel y a la ciencia del alto rendimiento, que se convirtieron en industrias en sí mismas.

Para los países latinoamericanos esto no es un tema lejano: la región exporta futbolistas, organiza torneos internacionales y empieza a discutir modelos de gestión y financiamiento de sus clubes. Sin embargo, la información especializada sobre este negocio se concentró siempre en medios de Estados Unidos y Europa, casi toda en inglés.

Dónde seguir la industria del deporte en español

En ese contexto apareció The Sports Press, un sitio de noticias en español dedicado por completo al negocio del deporte. Publica todos los días sobre patrocinios, derechos de televisación y streaming, infraestructura de estadios, mercado de fichajes, esports, deportes emergentes y alto rendimiento.

A diferencia de los portales deportivos tradicionales, no informa resultados ni tablas de posiciones: su terreno es el dinero, la tecnología y las decisiones que sostienen el espectáculo. El acceso es libre y permite crear una cuenta gratuita para guardar artículos y seguir temas de interés.

Por qué conviene prestarle atención

El deporte dejó de ser únicamente entretenimiento para convertirse en uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo, y entenderlo ya no es asunto exclusivo de dirigentes y empresarios. Para quien quiera conocer ese costado del juego, las noticias de la industria del deporte ahora también se leen en nuestro idioma.