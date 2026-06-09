Miércoles, 10 de Junio 2026
Deportes

Gabriel Chade representará a La Rioja como árbitro asistente en el Mundial 2026 en Canadá

Facundo Tello dirigirá el partido entre Canadá y Bosnia en el Mundial 2026, con Gabriel Chade como asistente. La actuación de los árbitros argentinos puede abrir puertas a futuras nominaciones internacionales.

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Hace 11 h 2 min de lectura
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El árbitro argentino Facundo Tello ha sido elegido para dirigir el partido inaugural del Grupo B entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026. Este encuentro se llevará a cabo el viernes a las 19 horas y Tello contará con la asistencia de Juan Pablo Belatti y el árbitro riojano Gabriel Chade, mientras que el VAR será supervisado por Hernán Mastrángelo.

La FIFA ha anunciado las ternas arbitrales para los partidos inaugurales del torneo, destacando la apertura entre México y Sudáfrica el jueves 11 a las 16 horas, donde el árbitro será el brasileño Wilton Sampaio. La participación de árbitros sudamericanos es notable en este inicio del Mundial, con encuentros programados en el Estadio Azteca y el Toronto Stadium.

La inclusión de tres árbitros argentinos, incluyendo a Tello, marca un hito en el arbitraje del país. Tello, quien ya tuvo experiencia en el Mundial anterior en Qatar 2022, se une a otros árbitros destacados como Darío Herrera y Yael Falcón Pérez. La comunidad deportiva en Argentina sigue con atención su rendimiento, ya que podría influir en futuras designaciones para torneos internacionales.

Con una carrera en ascenso, Tello tiene la oportunidad de dejar su huella en el escenario mundial, representando a su provincia y a su país en este evento de gran magnitud.

Etiquetas: argentina fútbol mundial 2026 facundo tello árbitros argentinos deportes
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