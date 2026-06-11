Tensión en Cochangasta Sur: enfrentamiento entre hinchas de San Francisco y Vélez moviliza a la policía

Un curioso "velorio futbolero" de hinchas de San Francisco provocó la intervención policial en Cochangasta Sur. El clásico contra Vélez Sarsfield, previsto para el lunes, intensifica la rivalidad local.

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La previa del clásico entre San Francisco y Vélez Sarsfield ha generado un ambiente de tensión, marcado por una peculiar cargada de los hinchas. En la madrugada de este miércoles, la Policía fue alertada por un vecino sobre la presencia de varios hombres en Cochangasta Sur, quienes aparentemente portaban armas. Sin embargo, al llegar al lugar, se descubrió que no había riesgo alguno.

Los hinchas de San Francisco habían dejado elementos simbólicos frente al club, incluyendo una corona mortuoria, un ataúd de madera y una cinta con la inscripción "Q.E.P.D Bélez", además de utilizar pirotecnia. Esta acción, aunque creativa, generó preocupación entre los vecinos y llevó a la intervención de la Comisaría Cuarta, que retiró los elementos y abrió actuaciones contravencionales.

El enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el próximo lunes, y la rivalidad que los caracteriza se manifiesta en estas expresiones previas. A pesar de la tensión, no se registraron heridos ni incidentes mayores, reflejando la intensidad de la cultura futbolística en la región.