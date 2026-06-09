Martes, 9 de Junio 2026
Deportes

La Selección argentina afina detalles para su amistoso contra Islandia previo al Mundial 2026

Argentina se prepara para su último amistoso frente a Islandia, donde Scaloni definirá su alineación con Messi en la delantera y Rulli en el arco. Este partido es crucial para afinar estrategias antes del Mundial 2026.

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Esta noche, la Selección argentina se medirá ante Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026, generando gran expectativa entre los aficionados. El director técnico Lionel Scaloni ya ha definido gran parte del equipo titular, que incluye a Gerónimo Rulli en el arco, quien reemplazará a Juan Musso.

La defensa presenta una incógnita en el lateral derecho, donde podrían jugar Agustín Giay o Nicolás Capaldo. La zaga central estará compuesta por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico se espera que ocupe el lateral izquierdo. En el mediocampo, se prevé que Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister estén acompañados por Exequiel Palacios.

El ataque contará con el regreso de Lionel Messi, quien podría ser acompañado por Lautaro Martínez o José López. Este partido es crucial para que los jugadores se adapten a la presión del torneo mundialista, mientras la afición sigue con atención los movimientos del equipo.

Etiquetas: argentina amistoso selección argentina fútbol mundial 2026 lionel scaloni
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